«Овостар Юнион» увеличил прибыль до $11,2 млн

Согласно отчету компании, опубликованному на сайте Варшавской фондовой биржи, ее выручка за указанный период выросла на 5,5% – до 34,9 млн долл.

В структуре выручки на продажи яиц приходится 67% (23,5 млн долл.), яичных продуктов – 26% (8,9 млн долл.), подсолнечного масла – 7% (2,5 млн долл.).

Валовая прибыль «Овостар Юнион» в первом полугодии выросла на 28,6% - до 13,8 млн долл., а операционная – в 1,7 раза, до 11,4 млн долл. EBITDA (объем прибыли до уплаты налогов, расходов на амортизацию и процентов по кредитам) группы в первом полугодии увеличилась на 42% – до 13,5 млн долл., а маржа EBITDA составила 39% против 29% в январе-июне 2013 года.

В компании отметили, что в первом полугодии себестоимость продаж снизилась на 5% в связи со снижением расходов на производство корма для птицы. Кроме того, в январе-июне «Овостар Юнион» удалось на 20% сократить коммерческие расходы – до 2,1 млн долл. благодаря выстраиванию более эффективной структуры продаж.

Как сообщал УНИАН, в 2013 году группа «Овостар Юнион» получила 31,2 млн долл. чистой прибыли, что на 30,1% больше, чем в 2012 году. Выручка компании в прошлом году выросла на 34,7% по сравнению с 2012 годом – до 81,3 млн долл. Валовая прибыль «Овостара» по итогам 2013 года увеличилась на 21,6% – до 35,4 млн долл., а операционная – на 18,7%, до 32,2 млн долл.

Справка УНИАН. Группа компаний «Овостар Юнион» – одна из ведущих агропромышленных компаний Украины, входит в тройку лидеров производителей куриных яиц страны. Продукция компании на украинском рынке представлена торговыми марками «Овостар» и «Ясенсвит».

В 2011 году компания осуществила IPO на Варшавской фондовой бирже, в ходе которого было продано 1,5 млн акций (25% от капитала компании).