Аграрии предложили программу реанимации АПК и сельского хозяйства

Об этом заявило Всеукраинское аграрное объединение «ЗАСТУП», которое планирует идти на выборы в октябре этого года.

«Аграриям необходимо политическое лобби, политическая воля, чтобы за короткий срок вывести отрасль из того состояния, в котором мы находимся сейчас.

Политическая воля прежде всего начинается с законодательства, из законодательных актов, по которым живет и работает государственный механизм. За 23 года независимости у нас не было дееспособной аграрной фракции в парламенте, которая бы реально отстаивала интересы АПК и сельских территорий», - заявила лидер Всеукраинского аграрного объединения «ЗАСТУП» Вера Ульянченко.

Первое, что предлагает «ЗАСТУП» в своем проекте программы - это децентрализация власти. По словам авторов документа, реформа направит финансовые потоки непосредственно к агропроизводителям. «Вы все знаете, какую мы имеем ситуацию на сегодня: деньги идут сверху кружным путем и оседают в карманах десятых лиц. До производителя доходят какие-то крохи», - констатирует Вера Ульянченко.

Читайте такжеКабмин утвердил объем продовольственного интервенционного фондаЕще одна принципиальная позиция объединения - это европейский путь на выгодных для Украины условиях. По словам члена ассоциации городов Украины Валерия Асадчева, в Европе действуют десятки программ, которыми наши аграрии не могут воспользоваться лишь из-за несовершенства отечественного законодательства.

«Европейский рынок - это большие перспективы для украинских аграриев. Но мы не сможем им воспользоваться, если не будут гармонизированы наши законодательные базы. Без сомнения, этому вопросу объединения должно уделить большое внимание в случае прохождения в парламент», - отметил эксперт.

Как известно, доля АПК в общей структуре ВВП приблизилась к 10%. Аграрный сектор обеспечивает примерно 30% отечественного экспорта. Это в условиях, когда на производителей постоянно оказывается фискальное, бюрократическое и налоговое давление со стороны государства. По мнению специалистов, если убрать эти искусственные препятствия, то аграрный сектор может за считанные годы догнать по показателям европейские страны и стать локомотивом развития отечественной экономики.