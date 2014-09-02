Аграрии Молдовы могут пострадать из-за российских пошлин

С первого сентября вступает в силу постановление правительства России об отмене нулевого таможенного сбора на ввоз определенных товаров из Молдовы, среди них вино, мясо, овощи, фрукты и зерно. Российская сторона мотивирует это тем, что такие меры стали необходимыми с целью защитить рынок после подписания Молдовой 27 июля соглашения с ЕС о создании зоны свободной торговли. Однако молдавская власть считает решение российского правительства безосновательным, а эксперты обеспокоены ситуацией, которая возникла в аграрном секторе страны, пишет "Немецкая волна".

Пошлина на молдавские товары, ввозимые на территорию РФ, будет взиматься в зависимости от размера "ставок единого тарифа Таможенного союза". Об этом говорится в постановлении правительства России, которое Дмитрий Медведев подписал 30 июля. Ставки варьируются от пяти процентов на свежие овощи до 15 процентов на мясо. По словам российского вице-премьера Дмитрия Рогозина: "Подписав соглашение об ассоциации с ЕС и соглашение о режиме свободной торговли, Кишинев не учитывает интересы своих партнеров по СНГ, в том числе и России". "В первую очередь необходимо было бы приняли во внимание мнение Российской Федерации по вопросу, куда поступать и какие документы подписывать. Теперь все товары хлынут к нам через Молдову", - заявил политик на пресс-конференции в Тирасполе 22 августа.

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Молдавский правительство с такими мерами российских партнеров не соглашается, считая их безосновательными и такими, что противоречат соглашениям между двумя государствами и странами СНГ. Министр экономики страны, вице-премьер Адриан Канду во время встречи с Рогозиным в Кишиневе 21 августа отметил, что российские меры "имеют, скорее всего, политический характер".

До этого времени Молдова торговала с Россией и странами СНГ не платя пошлины, как это было оговорено в соглашении о свободной торговле в рамках Содружества Независимых Государств. Решение России о введении таможенных тарифов "спровоцирует непредсказуемые расходы в размере 18 процентов от стоимости той продукции, которую бы молдавские производители поставляли на рынок РФ", считает исполнительный директор Центра стратегических исследований и реформ Галина Шеларь. За первое полугодие этого года, по свидетельству Национального бюро статистики, в Россию отправили молдавские товары на сумму 246 миллионов долларов.

Специалисты считают, что введение Россией таможенной пошлины - мягкий вариант, более серьезный - отказ от молдавской продукции. В июле РФ запретила поставлять на свои рынки молдавские фрукты и овощи, продукцию консервных предприятий, а эмбарго на вино был введен еще раньше, в сентябре 2013 года.

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Правительство Молдовы ищет выход из ситуации. На закупку яблок выделено полтора миллиона долларов из резервного фонда. Этими фруктами будут кормить школьников, воспитанников детских домов, солдат Национальной армии. Крестьянам обещают компенсировать каждый килограмм испорченных фруктов и субсидировать модернизацию производства. Им вернут до 75 процентов стоимости линий сортировки и упаковки товаров. Всего на компенсацию аграриям правительство решило выделить 143 миллиона леев (более 10 миллионов долларов). Механизм покрытия расходов уже определен.