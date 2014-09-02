На Черниговщине в двух селах уничтожают поголовье свиней из-за африканской чумы

В Черниговской области в двух селах из-за выявления африканской чумы свиней начали уничтожать поголовье свиней для локализации очага заболевания.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, для ликвидации чрезвычайной ситуации организовано 6 рабочих бригад, установлено 3 карантинных ветеринарно-милицейских поста на дорогах при въезде в с. Охрамиевичи Корюковского района, организован обход дворов села.

За понедельник, 1 сентября, у населения изъято 26 голов животных, они утилизированы путем сжигания. На 2 сентября запланирован повторный обход дворов с. Охрамиевичи и обход дворов с. Красная Буда Корюковского района.

Как сообщила пресс-служба Черниговской ОГА, вчера состоялось заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при облгосадминистрации. Председатель Черниговской облгосадминистрации Владимир Ивашко особое внимание обратил на организацию учета свинопоголовья, которое будет уничтожено, и обеспечение возмещения убытков лицам, пострадавшим вследствие уничтожения свиней.

В Корюковском районе запрещена торговля животными, мясом и другими продуктами животноводства на рынках, планируется организовать мероприятия по депопуляции диких кабанов и отстрелу хищных животных, перелетной птицы на территории района.

Ситуация находится на личном контроле председателя облгосадминистрации.

Как сообщал УНИАН, 30 августа в с. Охрамиевичи Корюковского района был установлен факт заболевания 2 свиней африканской чумой (экспертное заключение Киевского государственного научно-исследовательского института по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе). Животные уничтожены путем сжигания. С целью локализации очага заболевания установлена 4-километровая карантинная зона вокруг данного населенного пункта, введено ограничение движения транспортных средств, запрещен вывоз за территорию населенного пункта продуктов и сырья животного происхождения, кормов и других грузов.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней - опасная болезнь свиней, от которой не существует лекарств и вакцин. Вирус является безопасным для человека, но именно человек участвует в распространении заболевания путем перевозки продуктов питания из неблагополучного региона, а также кормление свиней зараженными продуктами. Наибольший риск занесения в Украину данного вируса, в основном, возможен вследствие миграции диких кабанов, которые могут быть носителями этого заболевания.