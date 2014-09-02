Россиянам рассказывают новую страшилку о сальмонеллезе из Европы

При посещении стран ЕС существует возможность инфицирования сальмонеллезом при употреблении сырых, недоваренных яиц и продуктов, в процессе подготовки которых используются яйца, заявляет на своем сайте Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

Российское ведомство обвиняет страны Евросоюза в отсутствии "полноценного контроля за продуктами питания" и "действенной системы реагирования на вспышки инфекционных заболеваний".

Как утверждает Роспотребнадзор со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Великобритании и информацию Европейского центра по контролю за инфекционными заболеваниями, в европейских странах (Австрии, Великобритании, Германии, Франции, Люксембурге) были зарегистрированы случаи заболеваний сальмонеллезом серотипа entheritidis.

Читайте такжеВ США не понимают, зачем Россия отказалась от качественной едыСогласно заявлению российского ведомства, по состоянию на сентябрь 2014 года было зарегистрировано 338 случаев, в том числе 247 случаев в Великобритании, 45 случаев во Франции, 31 случай в Австрии, 14 случаев в Германии, 1 случай в Люксембурге.

"Случаи заболевания регистрируются с июня 2014 года, но четкие данные о причинно-следственных связях в формировании заболеваний сальмонеллеза отсутствуют. Имеются предположения о связи случаев сальмонеллеза в данных странах с употреблением инфицированных куриных яиц, произведенных в южных регионах Германии (предприятие-производитель не уточняется), и реализуемых в сетях предприятий быстрого питания", - заявляет Роспотребнадзор.