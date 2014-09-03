Аграриям до конца сентября представят схему перехода на общий режим налогообложения

Кабинет министров Украины намерен продлить льготный режим взимания налога на добавленную стоимость для аграриев-экспортеров до конца 2014 года, однако к концу сентября представит свое видение перехода аграриев, включая экспортеров, на общий режим налогообложения НДС. Об этом говорится в обновленном меморандуме между Украиной и ключевым кредитором страны – Международным валютным фондом.

«Мы продлим льготный режим взимания НДС для аграриев на октябрь и оставим его до конца 2014 года, однако намерены исключить из перечня льготников деревообрабатывающую промышленность, – говорится в меморандуме. – Кроме того, после дискуссии в правительстве с участием частного сектора мы представим к концу сентября предложения по реформе взимания НДС и переходу агросектора на обычный режим уплаты налога».

Согласно меморандуму, решение по НДС для аграриев является структурным маяком выполнения программы реформ, одобренной Советом директоров МВФ для Украины.

«В этом контексте надо сказать, что сокращение льгот по НДС будет иметь место уже в 2015 году», - говорится в меморандуме.

Как сообщал УНИАН, в середине августа премьер-министр Украины Арсений Яценюк отметил, что существующая модель налогообложения агропредприятий, а также система предоставления им дотаций должны быть изменены. В этой связи Кабинет министров в рамках проведения налоговой реформы намерен перевести на общую систему налогообложения, в том числе обложения налогом на добавленную стоимость, агропредприятия, годовой оборот которых составляет свыше 20 млн грн и земельный банк которых насчитывает свыше 3 тыс. га земель сельхозназначения. В то же время, как утверждают в правительстве, такому критерию соответствуют только 10% агрохозяйств.

Режим льготного налогообложения для сельхозпроизводителей действует в Украине с 1999 года. Он включает фиксированный сельхозналог, аккумуляцию сельхозпредприятиями средств НДС, а также поддержку животноводческих хозяйств за счет перечисления НДС перерабатывающих компаний.