Производитель вин Inkerman остается в Крыму

Один из крупнейших производителей тихих вин в Украине группа компаний Inkerman International не планирует переносить производство из временно оккупированного Россией Крыма на материковую Украину, сообщил УНИАН генеральный директор группы Роман Радько.

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«Перенесение производства не планируем, на территории Украины будет осуществляться только розлив, на производственных мощностях «Таврии» («Дом марочный коньяков «Таврия» - УНИАН) из виноматериалов, поставленных Inkerman и под контролем наших специалистов», - сказал Радько.

По его словам, группа еще не приступила к перерегистрации своих активов в Крыму в соответствии с российским законодательством. Радько также сообщил, что обе производственные площадки Inkerman на полуострове сейчас работают только в одну смену, но уже через несколько месяцев планируется ввести дополнительные смены.

Как сообщал УНИАН, после аннексии Россией Крыма в марте текущего года, ряд украинских производителей вино-водочной продукции заявили о намерении начать разлив своей продукции на материковой Украине.

Справка УНИАН. Группа компаний Inkerman International – международный винодельческий холдинг с полным циклом производства, в состав которого входят «Инкерманский завод марочных вин», «Качинский+», агрофирма «Черноморец». Общая площадь виноградников всех хозяйств – около 3 тыс. га.