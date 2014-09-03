Украина запретила ввоз рогатого скота из Республики Македония

Соответствующую информацию Департамент автомобильного транспорта и стратегического развития автомобильных дорог Мининфраструктуры получил от главного государственного инспектора ветеринарной медицины Украины, сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, ввоз других грузов из этой страны, которые подконтрольны Государственной службе ветеринарной медицины, будет осуществляться в соответствии с ветеринарными требованиями относительно импорта в Украину объектов государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора.

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Мининфраструктуры рекомендует международным автомобильным перевозчикам учитывать вышеизложенную информацию при планировании перевозок в Республику Македония.