Украина запретила ввоз рогатого скота из Республики Македония

19:20, 03 сентября 2014
Агро
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Украина запретила ввоз крупного и мелкого рогатого скота из Республики Македония, сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

Фото УНИАН

Соответствующую информацию Департамент автомобильного транспорта и стратегического развития автомобильных дорог Мининфраструктуры получил от главного государственного инспектора ветеринарной медицины Украины, сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, ввоз других грузов из этой страны, которые подконтрольны Государственной службе ветеринарной медицины, будет осуществляться в соответствии с ветеринарными требованиями относительно импорта в Украину объектов государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора.

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Мининфраструктуры рекомендует международным автомобильным перевозчикам учитывать вышеизложенную информацию при планировании перевозок в Республику Македония.

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