Россия не пустила в аннексированный Крым 16,5 тыс. живых цыплят

Сотрудники Россельхознадзора не пропустили в Крым две крупные партии курятины без необходимых документов общим весом более 27 тонн и две партии живых цыплят в количестве 16,5 тыс. штук, сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В пункте пропуска «Перекоп» при проверке двух грузовиков, перевозивших из Херсона в Крым продукцию украинского предприятия ООО «Мироновский хлебопродукт», задекларированную как мясо птицы, выяснилось, что у поставщика отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы», ‑ сказано в сообщении.

Помимо этого в пункте пропуска «Армянск» были задержаны две крупные партии цыплят, которые как утверждают в Россельхознадзоре, не прошли проверку на сальмонеллёз.

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Обе партии груза, задекларированного как цыплята суточные в количестве 10 тыс. и 6,5 тыс. штук соответственно, следовали в Крым от ООО «Комплекс Агромарс», расположенного в Киевской области.

Согласно представленным документам, первая партия цыплят предназначалась частному лицу, проживающему в с. Ровное, Красногвардейского района, вторая – жителю Джанкойского района.

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«При осуществлении ветеринарного контроля груза инспекторами было установлено отсутствие сведений о том, что родительское стадо кур было обследовано серологическим пуллорозным антигеном с отрицательным результатом. У перевозчика отсутствовали документы, подтверждающие, что предприятие-поставщик работает в соответствии с действующей программой по контролю и надзору за сальмонеллёзом, и имеет статус свободного от тифоза и пуллороза», ‑ сообщает ведомство.