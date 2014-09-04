Россияне жалуются на значительное подорожание продуктов питания

Мясо птицы в РФ за две недели, по сообщениям граждан, подорожало на 23%, свинина - на 30%, мясо крупного рогатого скота (КРС) - на 40%, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы, которая подвела двухнедельные итоги работы "горячей линии" по вопросам повышения цен на продовольствие, сообщает Прайм.

В ФАС России от граждан и хозсубъектов за этот период поступило 1254 обращения. Из них 1159 - с информацией о повышении розничных цен на продукты питания.

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В ведомстве отметили, что география таких жалоб охватывает все регионы страны. Больше всего жалоб - на повышение цен на мясо птицы.

"По информации граждан, в среднем рост цен на это продукт составил 23%. На втором месте все так же остаются овощи и фрукты: киви, виноград, яблоки, персики, но преимущественно лимоны. Третью строчку занимает молоко и молочная продукция, однако чаще всего в обращениях речь идет о повышении цен на сыры и сливочное масло. Также, по информации граждан, повысилась цена на свинину (около 30%) и на мясо КРС (около 40%)", - приводит данные ФАС.

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В оптовом сегменте также отмечается рост цен на мясо птицы и рыбу. В основном жители жалуются на рост цен на лосось и форель. "Жалобы пришли из Московской, Нижегородской, Самарской, Воронежской обл., Алтайского края и Москвы. На втором месте - сыры. Обращения поступили из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и Воронежской области", - отмечают в ведомстве. В Московской и Нижегородской области, по информации хозсубъектов, повысились цены на овощи.

Россия с 7 августа на год ввела эмбарго на импорт в РФ ключевых групп продуктов питания из США, ЕС, Австралии, Канады, Норвегии - стран, которые ранее инициировали и поддержали санкции против РФ. Правительство РФ предполагает заместить выпадающие из-за запрета объемы продовольствия за счет увеличения товарообмена со странами, которые санкции не вводили.