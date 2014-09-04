Девальвация гривни толкает вверх цены на свинину

В течение последних двух недель закупочные цены на живых свиней в Украине выросли на 4-5%, что обусловлено ослаблением гривни, сообщили в ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ).

Согласно сообщению, по состоянию на 3 сентября закупочные цены на свиней мясных пород составили в среднем 27 грн/кг, свиней второй категории – 25,5-26 грн/кг, тогда как еще на прошлой неделе свиней мясных пород закупали по 25-26 грн/кг, а свиней второй категории – по 24-25 грн/кг.

«Операторы рынка и перерабатывающие предприятия обеспокоены ростом цен на свинину, ведь с такими темпами многим украинцам мясо может стать не по карману. Однако в случае стабилизации валютного курса тенденция к росту цен остановится», - комментирует сложившуюся ситуацию эксперт аграрных рынков УКАБ Алина Жарко.

При этом в ассоциации отметили, что и предложение свинины на украинском рынке по итогам 7 месяцев 2014 года сократилось на 5-6%, так как существенное уменьшение объемов импорта не в полной мере компенсируется внутренним производством.

«Однако вследствие напряженной ситуации в стране спрос на мясо тоже несколько уменьшился, поэтому дефицита свинины не наблюдается», - резюмировали в УКАБ.

Читайте такжеРоссияне жалуются на значительное подорожание продуктов питания

Как сообщал УНИАН, объем производства свежей или охлажденной свинины в январе-июле 2014 года увеличился на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года и составил 129 тыс. тонн. Производство замороженной свинины в стране за указанный период выросло на 22,7% по сравнению с январем-июлем 2013 года - до 7 тыс. тонн.