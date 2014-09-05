Россия запретила ввоз всех кондитерских изделий из Украины

08:20, 05 сентября 2014
Агро
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Роспотребнадзор приостанавливает с 5 сентября ввоз на территорию России кондитерский изделий из Украины.

Россия снова взялась за украинские конфеты / УНИАН

Об этом сообщает Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в РФ.

"В целях обеспечения прав потребителей Роспотребнадзор приостанавливает с 05.09.2014 ввоз на территорию Российской Федерации кондитерских изделий производства Украины", - цитирует сообщение ИТАР-ТАСС.

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