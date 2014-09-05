McDonald's подал восемь исков против Пенсионного фонда России

McDonald's подал, как минимум, восемь исков к Пенсионному фонду России в связи с отказом фонда принимать отчетность сети ресторанов быстрого питания, по этой причине пенсии тысяч сотрудников в России не формируются с конца 2013 года, пишет газета «Известия».

Одновременно идет разбирательство по поводу конфликта Mcdonald's с Роспотребнадзором.

Читайте такжеВ России продолжают закрывать рестораны McDonald'sПо словам директора по связям с общественностью McDonald's Светланы Поляковой, отчетность в Пенсионный фонд компания предоставляет с соблюдением требований законодательства. Однако с III квартала 2013 года по текущий момент компания получает отказы в приеме отчетности по пенсионному страхованию сотрудников от Пенсионного фонда.

Читайте такжеРоссия может остаться без McDonald'sВ свою очередь, в ПФР изданию пояснили, что в нарушении прав сотрудников виновата сама сеть ресторанов.

По данным издания, решения по двум делам Арбитражным судом Москвы уже приняты, суд встал на сторону сети ресторанов, а ПФР подал апелляционные жалобы.