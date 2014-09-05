В Черниговской области продолжают борьбу с африканской чумой свиней

Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины проводит ряд мероприятий по ликвидации и недопущению распространения заболевания африканской чумы свиней (АЧС), которое менее недели назад было обнаружено в населенном пункте в Черниговской области.

Как сообщила пресс-служба ведомства, с целью недопущения распространения возбудителя заболевания установлено пять карантинных ветеринарно-милицейских постов возле поселка Охрамиевичи, где было обнаружено заболевание.

Согласно сообщению, после обхода всех 272 имеющихся в населенном пункте дворов, было уничтожено все имеющиеся поголовье свиней - 39 голов. Проводится дезинфекция дворов и дератизация помещений.

Также, согласно сообщению, Госветфитослужба уничтожила пять диких кабанов, которые могли быть переносчиками заболевания. Специалисты ветеринарной службы отобрали пробы для исследования.

По данным ведомства, в зоне надзора (территория Корюковского района), специалисты Госветфитослужбы проводятся клинические обследования местных животных, в том числе на наличие прививок против классической чумы свиней. Среди населения проводится разъяснительная работа об опасности заболевания и мерах по недопущению заноса возбудителя АЧС в частные хозяйства.

Как сообщал УНИАН, 31 августа в селе Охрамиевичи Черниговской области зафиксировано два случая заболевания животных африканской чумой свиней в домохозяйстве. Животные были уничтожены. С целью локализации очага заболевания установлена 4-километровая карантинная зона вокруг данного населенного пункта, введено ограничение движения транспортных средств, запрещен вывоз за территорию населенного пункта продуктов и сырья животного происхождения, кормов и других грузов.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней - опасная болезнь свиней, от которой не существует лекарств и вакцин. Вирус является безопасным для человека, но именно человек участвует в распространении заболевания путем перевозки продуктов питания из неблагополучного региона, а также кормление свиней зараженными продуктами. Наибольший риск занесения в Украину данного вируса, в основном, возможен вследствие миграции диких кабанов, которые могут быть носителями этого заболевания.