Украина подготовила список российских товаров, которые могут попасть под запрет

Список состоит из 39 товарных групп на общую сумму около $3 млрд. Ограничения, в частности, могут коснуться продуктов питания, косметики и медикаментов.

Об этом пишет интернет-издание "Апостроф".

Как стало известно изданию, в ответ на ограничения Москвой импорта из Украины официальной Киев может применить зеркальные меры и перекрыть ввоз товаров из России на сумму около $3 млрд, что составляет 8,4% импорта. Причем ответные меры могут быть применены без нарушения правил Всемирной торговой организации (ВТО).

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Виды таких мер и перечень товарных позиций, к которым они могут быть применены, состоит из 39 групп (список товаров, подпадающих под ограничения).

Ограничения, по мнению специалистов НАНУ, следует водить лишь в отношении товаров, аналоги которых производятся в Украине или могут закупаться в других странах, кроме России. В частности, среди таких товаров преимущественно продукты питания: молоко и молочные продукты, годовой импорт которых из России составляет почти $25,105 млн; чай и кофе – $116,61 млн; сахар и кондитерские изделия – $46,6 млн; продукты из мяса и рыбы, в том числе икра черная и красная – $50,082 млн. Кроме того, речь об ограничениях может идти и в отношении какао и продуктов из него – $121,2 млн, переработанных овощей – $27,13 млн, алкогольных и безалкогольных напитков – $45,3 млн, табака и табачных изделий – $104,3 млн.

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Под действие запрета на импорт в Украину также могут попасть и инвестиционные товары. Кроме того, в перечне присутствуют эфирные масла, включая парфюмерию, средства по уходу за телом и волосами (в 2013 году их импортировано на общую сумму $163,6 млн), фармацевтическая продукция ($74,09 млн), химические соединения ($106 млн), пластмасса и полимеры ($179,12млн), каучук и резина ($162 млн).

По мнению экспертов, введение ограничений носит скорее политический, чем экономический характер, поскольку существенного влияния на общий экспорт России не окажет.

По словам экономиста Международного центра перспективных исследований Ангелы Бочи, процедура введения торговых заградительных мер не настолько проста. Они должны быть утверждены Межведомственной комиссией по международной торговле, а срок их рассмотрения и согласования может занять от 2 до 11 месяцев. Сами ограничения могут применяться в период от полугода до четырех лет.