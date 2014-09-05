Швайка нашел в запрете России на ввоз украинских продуктов политическую причину

Запрет Российской федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) на ввоз продовольственных товаров из Украины имеет политический характер.

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН в Харькове сказал министр аграрной политики и продовольствия Украины Игорь Швайка, комментируя решение Роспотребнадзора с 5 сентября запретить ввоз кондитерских изделий из Украины.

“Это неадекватное действие со стороны Роспотребнадзора. Любые мероприятия, которые совершает Российская Федерация, являются политически предвзятыми, а не лабораторно- или фитосанитарно-, или ветеринарнообусловленными. То есть в этом есть политическая причина”, - сказал Швайка.

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Он отметил, что Украина не может ответить России установлением аналогичных запретов, а фактически - санкциями, до принятия соответствующего закона.

“Мы не имеем права это делать, совершать так неадекватно, как совершает Российская Федерация, - сказал Швайка. - Мы не имеем возможности применить санкции до принятия профильного закона. Кабинет министров данный закон одобрил, Верховная Рада с ним работает. На сегодняшний день подготовлены решения о введении санкций в отношении юридических лиц, в отношении государства”.

Швайка отметил, что в сфере АПК Украина усилила ветеринарный и фитосанитарный контроль за продукцией, которая будет ввозиться из России.

Как сообщал УНИАН, вместе с агрессией российских боевиков в восточных областях Украины, Россельхознадзор и Роспотребнадзор с начала года усилили давление и на украинских поставщиков продуктов питания. На сегодняшний день в РФ запрещен ввоз украинской свинины и продуктов из нее, картофеля, алкоголя, а также существенно ограничены поставки мяса птицы, молочной продукции, плодоовощной продукции и рыбных консервов, соков.

С сегодняшнего дня, 5 сентября, Роспотребнадзор приостановил ввоз на территорию РФ кондитерской продукции украинского производства.