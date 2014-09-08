Крупнейший рыбный завод России требует отменить эмбарго на поставки из ЕС

«Мурманский рыбокомбинат» подал в Верховный суд иск к правительству России о признании постановления о введении эмбарго на ввоз продовольствия из стран Запада частично недействительным.

Об этом сообщает информационное агентство FlashNord.

По данным агентства исковое заявление было зарегистрировано 2 сентября.

В заявлении отмечают, что постановление правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 года № 778 нарушает безопасность страны, а также права и законные интересы ОАО „Мурманский рыбокомбинат“ в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

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Как сообщалось, «Мурманский рыбокомбинат» остановил работу из-за отсутствия сырья "благодаря" санкциям.

Россия с 8 августа на год ограничила импорт ряда товаров из стран, которые ввели санкции в отношении Москвы: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. В список попали говядина, свинина, рыба овощи, фрукты, птица, сыры и молочная продукция, орехи.

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ОАО «Мурманский рыбокомбинат» входит в десятку крупнейших рыбоперерабатывающих предприятий России. Производство располагается в Мурманском морском рыбном порту, мощность составляет 70 тыс. тонн в год.