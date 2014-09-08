Липецкая фабрика "Рошен" приостанавливает работу

Липецкая кондитерская фабрика "Рошен" с 15 сентября 2014 года на две недели приостанавливает работу. Об этом ИТАР-ТАСС сообщил заместитель генерального директора липецкой фабрики "Рошен" Олег Казаков.

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По его словам, предприятия вынуждено прибегнуть к таким мерам из-за накопления продукции на складах. Планируется, что некоторые линии возобновят свою работу 28 сентября, другие - 30 сентября. Сотрудникам фабрики за вынужденный простой будет выплачено две трети заработка, некоторые пойдут в плановые отпуска.

Как сообщал УНИАН, в начале августа правительство России, выполняя указ президента Владимира Путина, ввело эмбарго на поставку сельхозпродукции из стран, которые ввели санкции по отношению к РФ из-за развязывания последней войны в Украине. В конце августа список сельхозтоваров, запрещенных к поставкам в РФ, был сокращен, так как в России начался дефицит отдельных видов продукции.