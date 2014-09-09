Россия не пустила в аннексированный Крым 10 тонн рыбных консервов из Украины

Инспекторы Управления Россельхознадзора по Республике Крым и г. Севастополь не пропустили на полуостров более 10 тонн рыбных консервов, следовавших из Украины.

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Согласно сообщению ведомства, указанная продукция была задекларирована как килька в томате, однако в ходе досмотра сотрудники Россельхознадзора обнаружили 120 кг консервов с печенью трески с маркировкой латвийской фирмы.

«Импорт такой продукции из стран Евросоюза запрещён указом президента Российской Федерации «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ», - пояснили в ветеринарном ведомстве страны-оккупанта.

Кроме того, по информации Россельхознадзора, на всю продукцию отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы.

Как сообщал УНИАН, в феврале Россия ввела войска на территорию украинского Крыма и в марте, после проведения на полуострове нелегитимного референдума, аннексировала его. С того времени Россельхознадзор не единожды возвращал в Украину партии продовольствия, следовавшие в Крым. Вместе с тем, украинские эксперты отмечают, что отказ Крыма от украинского продовольствия может привести к дефициту продуктов питания на полуострове, так как он более чем наполовину зависит от их поставок с материковой Украины.