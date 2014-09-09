ЕС поддержит рыбное хозяйство, продукция которого попала под российский запрет

Европейская комиссия рассматривает возможность поддержать рыбное хозяйство Европейского Союза, продукция которого попала под российский запрет.

Соответствующее заявление европейского комиссара по вопросам морских дел и рыболовства Марии Даманаки распространила Европейская Комиссия во вторник в Брюсселе.

"В свете российского запрета в торговле, под который этим летом также попал сектор европейского рыболовства, комиссар подчеркнула, что она готова поддержать европейский сектор рыболовства финансово и гибкими квотами на вылов рыбы”, - говорится в сообщении ЕК.

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В связи с этим Даманаки направила письма итальянскому председательству и Европейскому парламенту, в которых призвала правительства ЕС использовать „как можно скорее” фонд Европейского морского и рыбного хозяйства фонда (EMFF), который может оказать финансовую помощь производителям, которые не в состоянии продавать свою продукцию в Россию. „Помощь позволит им хранить непроданные продукты, пока не будут найдены новые рынки”, - отмечает ЕК.

Кроме того, комиссар сообщила, что дала поручение изучить возможность перенести более чем обычные 10% квот на вылов рыбы на следующий год.