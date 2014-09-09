Нацбанк надеется, что аграрии помогут притоку валюты в Украину

Размер валютной выручки украинских экспортеров из-за падения объемов промышленного производства в Донбассе за последний месяц заметно сократился.

Об этом в ходе круглого стола сообщила глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева.

"Анализ последних дней показал, что валютная выручка действительно упала из-за того, что произошло у нас с промышленностью на Донбассе. Поэтому той валютной выручки, которую мы могли ожидать еще неделю назад, сейчас в таких объемах нет", - сказала она.

Читайте такжеПравительство прогнозирует урожай зерновых на уровне 55 млн тонн

При этом глава НБУ отметила, что ожидает улучшения ситуации с валютной выручкой с началом экспорта сельскохозяйственной продукции.

«Cельское хозяйство только начинает экспортировать, и мы рассчитываем, что никаких перерывов не будет и сейчас пойдет от этого денежный поток", – сказала Гонтарева.

Глава НБУ также отметила, что украинские экспортеры, которые до повышения обязательной продажи валютной выручки с 50% до 100% скрывали выручку, продолжают это делать. Тем не менее, регулятор намерен бороться с этим путем анализа мнимых операций.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины с 21 августа на 3 месяца повысил норму обязательной продажи валютной выручки экспортерами – резидентами Украины до 100% с 50%, действовавших до 20 августа.