Норвегия существенно нарастила экспорт рыбы в Украину на фоне санкций РФ

После введения Россией в начале августа эмбарго на поставки сельхозпродукции из США, ЕС, Австралии, Канады и Норвегии последняя нарастила экспорт морепродуктов в Украину на 230% – до 9,5 тыс. тонн, сообщила пресс-служба Норвежского комитета по рыбе.

В частности, поставки норвежской сельди на украинский рынок в августе выросли в 22 раза – до 7,2 тыс. тонн, мойвы – в 7 раз, до 1,1 тыс. тонн. Кроме того, Норвегия начала экспорт скумбрии в Украину, поставив на украинский рынок 95 тонн данной продукции.

Вместе с тем, норвежские рыболовы сократили экспорт форели и семги в Украину, что в комитете связывают с повышением цены на эту продукцию, а также нестабильной политической и экономической ситуацией в стране-импортере. Поставки семги в августе упали на 48% – до 1,9 тыс. тонн, форели – на 64%, до 82 тонн.

В целом же, несмотря на российские продовольственные санкции, Норвегия в августе увеличила экспорт морепродуктов в денежном выражении на 3% – до 4,8 млрд норвежских крон.

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Как сообщал УНИАН, в начале августа правительство России, выполняя указ президента Владимира Путина, ввело эмбарго на поставку сельхозпродукции из стран, которые ввели санкции против РФ из-за развязывания войны в Украине. В конце августа список сельхозтоваров, запрещенных к поставкам в РФ, был сокращен, так как в России начался дефицит отдельных видов продукции.