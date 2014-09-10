В России против McDonald's возбудили 80 административных дел

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по результатам проверок ресторанов быстрого питания McDonald's возбудила дела об административной ответственности в отношении 80 юридических, должностных и физических лиц.

Как сообщают «Известия», в результате исследования 228 проб пищевых изделий ведомство выявило, что 17% из них не соответствовали требованиям нормативных документов, из них 6,5% — по показателям безопасности.

Сама проверка, согласно сообщению Роспотребнадзора, еще продолжается, и цифры не окончательны. Но уже на сегодняшний день по факту выявленных нарушений в отношении 80 юридических, должностных и физических лиц возбуждены дела об административной ответственности. Из ресторанов изъято из оборота 120 кг пищевой продукции.

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В настоящее время, по утверждению Роспотребнадзора, судами вынесено постановление о приостановлении деятельности четырех ресторанов McDonald's в Москве и ресторана в Екатеринбурге. В судебные органы по Москве, Свердловской области и Ставропольскому краю направлено еще шесть административных дел для решения вопроса о приостановлении деятельности предприятий быстрого питания.

В Москве, Пензенской, Тульской, Свердловской, Оренбургской, Ивановской и Курской областях, республиках Адыгея и Карелия в ресторанах McDonald's выявлен оборот пищевой продукции, в том числе кулинарных изделий, и игрушек без маркировки, установленной требованиями технических регламентов.

В Москве и Пензенской области, как утверждают в Роспотребнадзоре, продукция с мясной начинкой не соответствовала требованиям технической документации по весу, содержанию белков, жиров, углеводов и энергетической ценности. В Воронежской области при приготовлении продукции использовались огурцы производства компании «Белая Дача», содержание нитратов в которых превышает норму в 4 раза.

Основатель группы компаний «Белая Дача» Виктор Семенов подтвердил, что они поставляют в McDonald's's свою продукцию, но огурцы компания не поставляет, и как они оказались в воронежском ресторане быстрого питания, он не знает.

В самом McDonald's Russia сообщили, что всё входящее сырье, а также произведенные замороженные полуфабрикаты проверяются на соответствие стандартам РФ и внутренним стандартам компании, в том числе по микробиологическим показателям. Только прошедшая проверку и соответствующая всем требованиям продукция допускается к отгрузке.

Напомним, вчера McDonald's на фоне массовых проверок и закрытия нескольких заведений по жалобам Роспотребнадзора принял решение переоборудовать 22 ресторана в России.

На "плановую модернизацию" закроются заведения в Санкт-Петербурге, Москве и Московской области, Екатеринбурге, Перми, Уфе, Ростове-на-Дону и в других городах. При этом 18 ресторанов приостановят работу лишь на несколько дней, отметили в пресс-службе McDonald's.