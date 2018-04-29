Украинский пищепром не скучает за российским рынком

Несмотря на то, что Украины не было в списке стран, в отношении которых путинская Россия в ответ на санкции Запада ввела эмбарго на поставки сельхозпродукции, экспорт отечественного продовольствия в РФ практически остановлен. Благодаря «доблестному труду» во благо империи чиновников Россельхознадзора и Роспотребнадзора, на сегодняшний день украинские аграрии не могут поставлять на российский рынок молочные продукты, свинину и продукты из нее, плодоовощные и рыбные консервы, часть растениеводческой продукции, соки. Практически полностью ограничены поставки мяса птицы, кондитерских изделий, алкоголя. В целом, по словам заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины Андрея Дыкуна, в первом полугодии объем экспорта сельхозпродукции из Украины в Россию сократился на 31% - до 1 млрд долл.

Тем не менее, отечественные сельхозпроизводители не плачутся. Многие из них уже не в первый раз переживают торговые притеснения со стороны России, поэтому знают, что в этой ситуации делать. Даже производители молочной продукции - излюбленные жертвы российских репрессивных ведомств типа Россельхознадзора - были готовы к закрытию соседнего рынка.

«Молочная отрасль работает. Ничего страшного с закрытием российского рынка не произошло, потому что предприятия переориентировались и давно эти риски предвидели. Такого, как в предыдущие торговые войны, когда сыры гнили на складах, сейчас нет», - сказал УНИАН глава совета директоров «Союза молочных предприятий Украины» Вадим Чагаровский.

По его словам, большинство сыроварных заводов, которые были ориентированы на Россию, сейчас переориентировались на производство сухого молока и сливочного масла. И если сливочное масло в основном потребляется на внутреннем рынке, то сухое молоко, как экспортный продукт, продолжает приносить валюту в страну.

«Мы понимали, что рано или поздно Россия закроет для нас рынок, поэтому не делали больших запасов, благодаря чему у нас сейчас все нормально», - подчеркнул Чагаровский.

Кроме того, несмотря на все усилия сопредельного государства, удалось избежать сильного падения закупочных цен на молочное сырье на внутреннем рынке. Потеря рынка сбыта и, как следствие, сокращение объемов производства молочной продукции могли спровоцировать переизбыток сырья в стране, а значит и его удешевление. Однако переработчики договорились не снижать цену, а Аграрный фонд пообещал закупить 20 тыс. тонн сухого молока и масла для того, чтобы снять излишки с рынка. Правда, пока это обещание не реализовано…

"Горький" опыт

Попали в немилость Роспотребнадзору и украинские производители алкоголя. С 15 августа под запретом продукция пивоваренных компаний «Оболонь» и «Сан ИнБев», а также дистрибьютор одного из крупнейших производителей крепкого алкоголя в Украине холдинга Global Spirits «Украинская дистрибуционная компания».

Особого ажиотажа вероятность потерять российский рынок сбыта среди украинских производителей водки не вызвала, сообщил УНИАН представитель одного из ведущих производителей этого продукта в стране.

«У нас точно нет паники на рынке, из-за того, что нам закрывают Россию. У всех крупнейших игроков уже есть свое производство в России. Поэтому наши объемы экспорта не были большие», - сказал он.

Вместе с тем он отметил, что российская антиукраинская пропаганда дает о себе знать даже на рынке алкоголя.

«В России раньше существовал специфический имидж украинской водки. Это была не водка, а «горилка» и россияне очень хорошо ее воспринимали, что являлось дополнительным преимуществом для продукта. Сейчас, думаю, точно все перестанут эксплуатировать эту тему для водки в России», - пояснил источник.

Что касается производителей пива, то трудности с поставками в Россию их огорчают не так сильно, как потеря рынка Крыма. По словам исполнительного директора ассоциации «Укрпиво» Игоря Товкача, на полуостров приходилось 5-6% произведенного в стране пива, тогда как российский рынок поглощал его куда меньше.

«Наш экспорт – приблизительно 10% от производства. Экспорт в Россию – 60% от всего экспорта. Но на Крым у нас приходилось от производства порядка 5-6%. Из-за того, что в Крыму был неудачный сезон, наши поставки туда сильно упали. Плюс мы еще потеряли 2 региона – Донецк и Луганск, где идет война», - рассказал Товкач.

По его словам, произведенное на экспорт в Россию пиво, скорее всего, будет реализовано в Украине, однако ожидать снижения цены точно не стоит.

Тотальное российское эмбарго коснулось и украинских производителей соков, но не унывают и они. К примеру, «Одесский завод детского питания» (ТМ «Наш сок») рассчитывает реализовать высвободившиеся объемы продукции на внутреннем рынке, а также в ЕС, Китае и азиатских странах.

«Прежде всего, мы надеемся на украинских потребителей. С другой стороны, нашей продукцией активно интересуются партнеры из стран ЕС, Китая и Азии и со многими у нас уже есть торговые отношения», - сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

Похожие настроения царят и среди производителей мяса птицы и кондитерки. Наиболее дальновидные из них давно поняли, что направлять экспортные потоки только на один рынок, да еще и если это рынок России, опасно. Поэтому когда грянул гром, они относительно спокойно переориентировались на других покупателей.

Первый месяц: западный опыт

Месяц действия российского эмбарго на поставки импортного продовольствия свидетельствует, что решение Кремля не стало "сокрушительным ударом" для Запада. Хотя для фермеров из США, ЕС, Канады, Австралии и Норвегии новость была не самой приятной. Особенно болезненно потерю рынка РФ восприняли сельхозпроизводители из стран бывшего соцлагеря. Для поляков, венгров, словаков Россия была традиционным и удобным местом сбыта продовольствия, поэтому они сразу отреагировали протестами. Чтобы их усмирить, Еврокомиссия пообещала предоставить пострадавшим от российского эмбарго фермерам компенсации на общую сумму 125 млн евро при условии, что весь товар, который должен был отправиться в РФ, они отдадут нуждающимся.

Сельхозпроизводители из стран старой Европы отреагировали более сдержано на российское эмбарго. У большинства из них рынки сбыта давно диверсифицированы, поэтому потеря одного из них – неприятность, но не катастрофа. Для США российские санкции и вовсе смехотворны. По словам бывшего посла США в России Майкла Маклфола, введенные Россией ограничения отберут не более 0,1% ВВП Соединенных Штатов.

«Эти санкции составляют 0,1% нашего ВВП, и я думаю, такая же ситуация в Европе. Они не ударят по нашим трейдерам, но точно нанесут ущерб российским потребителям», - сказал он в интервью «Украинской правде».

С Майкфолом согласна и немногочисленная российская оппозиция. Сразу же после введения эмбарго на импортное продовольствие она назвала его санкциями против собственного народа. А через несколько дней после вступления запрета в силу, малочисленные независимые СМИ РФ опубликовали фотографии опустевших полок местных супермаркетов, а после - и новых "заоблачных" ценников. Через две недели после частичного отказа от импорта продуктов питания Россия вынуждена была пересмотреть список товаров, запрещенных к ввозу. Так, уже с 20 августа пропуск на российский рынок получили безлактозное молоко, мальки лосося и форели, семенной картофель, лук, гибридная сахарная кукуруза, а также биологически активные добавки (БАДы). Война войной, а обед, как говорится, по расписанию…

Так что на торговом фронте украинский пищепром, как и западный, пока держит оборону. В России же, конечно, голод не начнется из-за отсутствия в магазинах украинского сыра, польских яблок или норвежской рыбы. Но ограничив импорт продовольствия, Кремль лишил россиян одного из ключевых благ современного общества – права выбора. Хотя им к этому не привыкать.

Яна Брензей (УНИАН)