В России из-за путинского эмбарго растет дефицит продуктов

За первый месяц действия санкций импорт продовольствия в Россию из стран Европы упал на 7,5% в стоимостном выражении, показала статистика Федеральной таможенной службы РФ, пишет газета «Коммерсантъ».

В лидерах снижения — молочная продукция (ввезено на 57% меньше, чем годом раньше), свинина (45%), овощи (44%) и мясо птицы (39%). Единственный санкционный товар, показавший рост поставок,— говядина, ее в августе было ввезено на 47% больше, чем годом ранее.

Данных о физических объемах поставок в августе ФТС пока не публиковала. Но если учесть, что под эмбарго попало порядка 40% всего объема импорта продовольствия, падение стоимости лишь на 7,5% говорит не только о том, что запрещенному импорту удалось найти замену, но и о росте цен на поставки, в том числе из-за усложнения и удорожания логистики.

Пока падение импорта компенсируется "проеданием" запасов, но игроки рынка уже фиксируют растущий дефицит и в рознице, и в переработке. Оставшиеся экспортеры реагируют на изменившуюся конъюнктуру ростом цен, как и отечественные производители. Двигателем экономики политика импортозамещения не станет, делают вывод экономисты.

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В Центре развития Высшей школы экономики подсчитали, что импорт в Россию из-за санкций в 2014 году сократится примерно на $24 млрд, но это вряд ли сможет компенсировать ухудшение состояния платежного баланса страны на фоне падения цен на нефть и ожидаемого чистого оттока капитала из РФ на уровне $100-130 млрд.

Напомним, 6 августа президент России Владимир Путин запретил импорт продуктов из стран, которые ввели санкции против РФ.