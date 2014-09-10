Украина может увеличить производство сахара на 34%

Производство сахара в Украине в 2014/2015 маркетинговом году (МГ, сентябрь 2014 – август 2015) может составить 1,7 млн тонн, что на 33,8% больше, чем годом ранее.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на конференции «Ценовые стратегии на рынках зерновых, масличных и сахара» сообщил председатель правления профильной ассоциации «Укрцукор» Николай Ярчук.

«Мы можем произвести в этом году 1,7 млн тонн сахара. Учитывая переходные запасы, мы будем полностью обеспечены», - сказал Ярчук, уточнив, что переходные запасы сахара в этом сезоне составляют 300-350 тыс. тонн, а внутренняя потребность страны в этом продукте оценивается в 1,59 млн тонн.

По его словам, к переработке сахарной свеклы в этом сезоне приступили 40-48 заводов. На сегодняшний день работают уже 23 сахарных завода, тогда как в прошлом году в это время свеклу перерабатывали только два завода.

«Это обусловлено тем, что мы понимаем, что проблемы с поставками газа в зимний период будут значительные и есть угроза, что сахарные заводы не получат необходимого количества топлива, чтобы успешно переработать тот объем сырья, который есть», - пояснил Ярчук.

При этом он отметил, что только 26 заводов из тех, которые планируется запустить в этом сезоне, могут работать на альтернативном топливе.

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Дефицит газа и его существенное подорожание, по словам Ярчука, значительно повлияли на себестоимость производства сахара – в этом сезоне она выросла до 9,5-10 тыс. грн/тонн с 7,5-8 тыс. грн/тонн годом ранее. Исходя из этого «Укрцукор» прогнозирует подорожание сахара в рознице с ноября.

«Мы прогнозируем, что снижение цены на сахар может длиться в сентябре-октябре, но после завершения производства цена на сахар должна быть в рамках его рентабельности», – сказал Ярчук.

Как сообщал УНИАН, в 2013/2014 МГ Украина произвела 1,2 млн тонн свекловичного сахара, что на 45,5% меньше, чем в предыдущем сезоне. В прошлом МГ в стране работали 38 сахарных заводов, которые переработали 9,06 млн тонн свеклы.

В 2014 году Украина засеяла сахарной свеклой более 330 тыс. га, урожай этой культуры ожидается на уровне 15 млн тонн.