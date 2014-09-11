В Украине появилась комплексная программа по развитию АПК и сельских территорий

За последних 2 месяца Кабмин трижды менял свою позицию по этому поводу. И каждый раз получал шквал критики в свой адрес. Экономические эксперты отмечали, что отмена специального режима налогообложения неизбежно привела бы к закрытию большого числа малых и средних предприятий. А остальным, чтобы выжить, пришлось бы прятать свои доходы в тень.

«Отмена спецрежима приведет к снижению конкурентоспособности наших производителей по отношению к европейским, а это негативно повлияет на отрасль. В Европе дотации сельскохозяйственным производителям составляют миллиарды долларов», — отметил эксперт общественной инициативы «Реанимационный пакет реформ» Илья Несходовский.

Но хуже всего то, что в войне с правительством у аграриев почти не было защиты. По словам аналитика аграрного рынка Андрея Китаева, это объясняется тем, что политики переключили свое внимание на Крым и войну на Донбассе.

«Как видим, политики активно пиарятся на военной тематике. В своих политических программах они прописывают декларативные тезисы о мире, которые реально не могут решить конфликт. Некоторые политики в своих программах выделили всего несколько абзацев аграрной отрасли, тоже в большей степени декларативных. Пока только одна партия полностью сфокусировалась на аграрной теме — я говорю о новой политсиле «ЗАСТУП», — заметил Андрей Китаев.

Эксперт отмечает, что политическая партия «ЗАСТУП» разработала комплексную программу по защите интересов аграриев и развитию украинского села — «За родную землю!». И на днях представила ее. Основными приоритетами политсилы, по словам господина Китаева, являются децентрализация власти, проведение земельной реформы, поощрение проживания в селе, налоговые каникулы для начинающих фермеров и продвижение украинской продукции на рынки ЕС.

«ЗАСТУП» выступает за продление моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения, минимизацию разрешительных процедур, совершенствование порядка продажи права аренды земельных участков с/х назначения, вывод землепользования из теневого оборота, совершенствование ведения Государственного земельного кадастра, принятие Государственной целевой программы «Охрана плодородия земли», — отмечает заместитель председателя партии Ирина Синявская.

По словам лидера «ЗАСТУПа» Веры Ульянченко, украинский агропромышленный комплекс может стать локомотивом, который вывезет отечественную экономику из кризиса. А село и плодородная украинская земля, в случае проведения реформ, дадут мощный импульс экономическому развитию страны.