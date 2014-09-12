Кабмин ликвидировал Государственный земельный банк

09:33, 12 сентября 2014
Агро
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Госзембанк был создан в форме публичного акционерного общества в июле 2012 года

Фото УНИАН

Кабинет министров Украины ликвидировал Государственный земельный банк, назначив заместителя министра аграрной политики Украины Андрея Дикуна главой ликвидационной комиссии банка. Об этом говорится в постановлении правительства №418. 

Этим же постановлением Кабмин признал утратившими силу постановления о создании Государственного земельного банка и утверждении его устава.

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Справка УНИАН. Государственный земельный банк Украины был создан в форме публичного акционерного общества в июле 2012 года.

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