Минсельхоз США повысил прогноз урожая зерновых в Украине

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в сентябре повысило прогноз урожая зерновых в Украине на 3% по сравнению с августовской оценкой – до 60,3 млн тонн.

Согласно отчету USDA, валовой сбор пшеницы в Украине в этом году прогнозируется на уровне 24 млн тонн, что на 9% больше, чем ведомство прогнозировало в августе. Оценка урожая кукурузы в стране в сентябрьском прогнозе ухудшена на 3,7% - до 26 млн тонн.

Экспорт фуражных зерновых из Украины в 2014/2015 маркетинговом году (МГ, июль 2014 – июнь 2015) USDA прогнозирует на уровне 28,7 млн тонн, в том числе 16 млн тонн кукурузы. При этом в сентябре министерство повысило прогноз экспорта пшеницы из Украины на 11,1% - до 10 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, Минагропрод Украины в 2014 году прогнозирует более высокий урожай зерновых, чем в 2013 году, когда страна собрала рекордные за годы независимости 63 млн тонн зерна.

Экспорт зерновых из Украины в 2013/2014 МГ составил 32,4 млн тонн, что на 42% больше, чем в предыдущем сезоне.