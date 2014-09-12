Беларусь нашла способ заработать на путинском эмбарго

Белорусские компании обсуждают с европейскими коллегами перспективы создания новых производств, которые будут кормить Россию. Первые 3 тонны европейского молока уже поступили на переработку белорусским молочникам с тем, чтобы в дальнейшем отправиться на российский рынок, сообщает газета «Независимая».

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Поставки из Прибалтики и Польши начались в сентябре, так как в августе продавцы не могли определиться с ценами. На рынки этих стран пришли не только белорусские покупатели. Изначально российские компании рассчитывали, что им удастся закупать сырье в Европе и перерабатывать его на давальческих условиях в Беларуси, рассказал один из экспертов рынка.

Ажиотаж среди покупателей какое-то время держал цены на высоком уровне. Однако затем белорусские предприятия дали понять, что сами намерены зарабатывать на проблемах соседей, поэтому будут сами покупать европейское сырье, перерабатывать и продавать в Россию.

Начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Алексей Богданов сообщил, что в начале сентября в страну уже поступило около 3 т молочного сырья из Европы. Право импортировать европейское молоко получили 13 белорусских молокозаводов.

«Ранее таких поставок из Евросоюза не было. У нас своего сырья хватало. К тому же в ЕС цены были высокие. После введения эмбарго у европейцев было два пути: либо сливать молоко в канализацию, либо снизить цену. Они выбрали второй вариант. Как итог – цены упали, нам стало выгодно закупать молочное сырье в ЕС», – рассказал чиновник.

По его словам, на сегодняшний день мощности белорусской переработки задействованы примерно на 70%, а это значит, что оставшиеся 30% можно подключить для переработки европейского молока.

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Помимо молочного сырья поляки хотели бы продавать Беларуси свою плодоовощную продукцию. Минсельхозпрод Белоруссии сообщил, что на этой неделе страну посетила представительная делегация польских компаний. В ходе встреч обсуждались именно вопросы инвестиционного сотрудничества. Представители Беларуси постоянно подчеркивают, что никакого «переклеивания» этикеток они не допустят, и в Россию будет поставляться только продукция, которая прошла глубокую переработку.

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На этой неделе заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Василий Седин сообщил, что Беларусь готова поставить России на 38% больше, чем в прошлом году, молочной продукции и на 30% – мясной. Пока официально аграрные власти не сообщают о том, где возьмут недостающее мясо. Однако, по неофициальной информации, продать Беларуси свинину для последующей переработки готовы даже США и Канада.

Первые итоги внешнеэкономических успехов Белоруссии уже есть. Как сообщило белорусское аграрное ведомство, нынешний август принес на 7,2% (325 млн долл.) больше валютной выручки от экспорта продовольствия. Сыра белорусы продали в 1,5 раза больше, масла – в 1,3 раза, сухого молока – в 1,2 раза, цельномолочной продукции – в 1,9 раза.