Сельхозпроизводство в Украине выросло на 6,3%

Объемы производства сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-августе 2014 года выросли по сравнению с 8 месяцами прошлого года на 6,3%, сообщает Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, рост производства в сельхозпредприятиях за отчетный период составил 7,1%, в домохозяйствах – 5,6%.

При этом в августе объем сельскохозяйственного производства в стране вырос по сравнению с августом 2013 года на 13,6%, но упал на 15,4% по сравнению с июлем текущего года.

В Госстате уточнили, что указанные показатели рассчитаны без учета оккупированного Российской Федерацией Крыма.

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Как сообщал УНИАН, объемы производства сельскохозяйственной продукции в Украине в 2013 году выросли по сравнению с 2012 годом на 13,3%. При этом рост производства в сельхозпредприятиях составил 20,8%, а в хозяйствах населения – 5,5%.