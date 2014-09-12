Цены на пшеницу достигли 4-летнего минимума

Цены на пшеницу снижаются пятую сессию подряд на прогнозах об увеличении производства зерна в мире, а также на фоне роста зерновых запасов. Стоимость зерновых контрактов достигла минимума с июля 2010 года, передает Bloomberg.

Так, пшеница с поставкой в декабре на Чикагской бирже подешевела на 0,8% и составила $185,65 за тонну. В целом, с начала текущей недели пшеница подешевела на 5%.

Читайте такжеМинсельхоз США повысил прогноз урожая зерновых в УкраинеЗапасы пшеницы, как ожидается, на конец года достигнут 196,38 млн тонн (предыдущий прогноз - 192,96 млн тонн).

Стоимость кукурузы с поставкой в декабре в пятницу поднялась на 0,4% - до $3,425 за бушель ($134,84 за тонну). Накануне цена опускалась до $3,3575 за бушель - минимума с июня 2010 года. С начала этой недели кукуруза подешевела на 3,8%.

Читайте такжеНацбанк надеется, что аграрии помогут притоку валюты в УкраинуСоя с поставкой в ноябре подорожала в пятницу на 0,6% - до $9,8725 за бушель ($362,75 за тонну), накануне стоимость контрактов опускалась до $9,695 - минимума с июля 2010 года. На этой неделе фьючерсы потеряли в цене 3,4%.

За последний год пшеница подешевела на 22%, кукуруза - на 26%, соя - на 29%.