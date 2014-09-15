В Украине создали Госслужбу по безопасности пищевых продуктов и защите прав потребителей

Кабинет министров Украины в рамках оптимизации работы органов исполнительной власти создал Государственную службу по вопросам безопасности пищевых продуктов на базе Государственной инспекции по защите прав потребителей, Государственной санитарно-эпидемиологической службы, а также Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы.

Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном на сайте Кабмина.

Созданная постановлением №442 служба будет выполнять не только функции трех указанных ведомств, но также вести госконтроль за соблюдением требований к формированию государственных регулируемых цен, а также контроль в сфере туризма и курортов.

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Как сообщал УНИАН, ранее Кабмин ликвидировал ряд инспекций, несущих контрольную функцию, включая Государственное агентство по вопросам инвестиций и управления национальными проектами, Государственную инспекцию по контролю за ценами и Государственную инспекцию по сельскому хозяйству. Кроме того, Кабмин ликвидировал Госслужбу по защите персональных данных, Госслужбу по вопросам противодействия ВИЧ\СПИДу и другим социально опасным болезням, Госагентство по туризму и курортам, Государственную пробирную службу, а также Госагентство экологических инвестиций.