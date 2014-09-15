В Украине ввели обязательную регистрацию всех сельхозживотных

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон №1648-VII «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно идентификации и регистрации животных», согласно которому вводится обязательная идентификация и регистрация в Едином государственном реестре животных всех сельскохозяйственных животных.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе президента.

Данным законом законодательство Украины приводится в соответствие с законодательством Европейского Союза, создается система постоянного контроля за состоянием здоровья всех животных - крупного рогатого скота, свиней, лошадей, овец и коз - и ветеринарно-санитарным состоянием всех хозяйств страны.

«Только в случае введения обязательной идентификации и регистрации всех сельскохозяйственных животных, как предусмотрено законодательством ЕС, государство может гарантировать потребителям, что они будут употреблять мясо-молочную продукцию известного происхождения – от зарегистрированных животных, состояние здоровья которых подлежит обследованию, а следовательно, такая продукция является безопасной», - отмечает пресс-служба.

С целью обеспечения выполнения обязанностей владельцами и держателями животных осуществлять идентификацию и регистрацию животных закон устанавливает ответственность за нарушение законодательства в этой сфере. В то же время предусматривается, что в период до 1 января 2015 года такая ответственность к гражданам не применяется.

Стоимость работ и услуг по идентификации и регистрации животных, которые содержатся и разводятся населением, будет компенсироваться за счет государственного бюджета. Также предусмотрена возможность компенсации такой стоимости третьими лицами.