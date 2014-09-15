Кабмин отстранил скандального Рудыка от должности главы Госземагентства

Кабинет министров Украины отстранил Сергея Рудыка от выполнения полномочий главы Государственного агентства земельных ресурсов Украины (Госземагентство).

Соответствующее решение закреплено постановлением правительства 837-р от 10 сентября 2014 года.

«Отстранить Рудыка Сергея Ярославовича от выполнения полномочий по должности председателя Государственного агентства земельных ресурсов Украины», - сказано в документе.

При этом причина отстранения Рудыка, назначенного главой Госземагентства 9 апреля текущего года, не сообщается.

Другим распоряжением (№838-р от 10 сентября) правительство возложило временное выполнение полномочий по должности главы Госземагентства на Артема Кадомского, ранее занимавшего пост первого замглавы ведомства.

Как сообщалось, 14 августа Рудык попал в коррупционный скандал в Днепропетровске, где он пытался назначить на должность руководителя Главного управления Госземагентства в Днепропетровской области Вадима Чувпило, который является начальником криворожского управления агентства и неоднократно обвинялся общественными активистами в создании коррупционных схем.