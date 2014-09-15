Кабмин отстранил скандального Рудыка от должности главы Госземагентства
Временно выполнять полномочия главы Госземагентства будет Артем Кадомский, ранее занимавший пост первого замглавы ведомства
Кабинет министров Украины отстранил Сергея Рудыка от выполнения полномочий главы Государственного агентства земельных ресурсов Украины (Госземагентство).
Соответствующее решение закреплено постановлением правительства 837-р от 10 сентября 2014 года.
«Отстранить Рудыка Сергея Ярославовича от выполнения полномочий по должности председателя Государственного агентства земельных ресурсов Украины», - сказано в документе.
При этом причина отстранения Рудыка, назначенного главой Госземагентства 9 апреля текущего года, не сообщается.
Другим распоряжением (№838-р от 10 сентября) правительство возложило временное выполнение полномочий по должности главы Госземагентства на Артема Кадомского, ранее занимавшего пост первого замглавы ведомства.
Как сообщалось, 14 августа Рудык попал в коррупционный скандал в Днепропетровске, где он пытался назначить на должность руководителя Главного управления Госземагентства в Днепропетровской области Вадима Чувпило, который является начальником криворожского управления агентства и неоднократно обвинялся общественными активистами в создании коррупционных схем.