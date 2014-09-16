Штраф за незаконную продажу алкоголя и сигарет вырос в 10 раз

Размер штрафа, который отныне может быть наложен на производителей спирта, не имеющих соответствующей лицензии, вырос в 10 раз – до 85 тыс. грн, сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Миндоходов Киева – регионального подразделения Государственной фискальной службы Украины.

Согласно сообщению, ранее нелицензированное производство спирта облагалось штрафом в размере 8,5 тыс. грн.

Также в 10 раз – до 17 тыс. грн с 1,7 тыс. грн – увеличен штраф за нелицензированную оптовую и розничную торговлю алкогольными и табачными изделиями и за хранение таких товаров на складах и в помещениях, не внесенных в Единый реестр. Использование нелицензированного кассового аппарата при продаже алкогольных и табачных изделий повлечет наложение штрафа в размере 10 тыс. грн, отметили в ведомстве.

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Кроме того, штраф за использование нелицензионно произведенных спиртов при производстве алкогольных напитков увеличен до 15 тыс. грн с 8,5 тыс грн, и за торговлю алкогольными напитками по ценам, ниже минимальных (до 10 тыс. грн с 1 тыс. грн).

«Новые штрафы введены в действие с 4 сентября 2014 года», - говорится в сообщении Миндоходов Киева.

Как сообщал УНИАН, в августе Верховная Рада Украины приняла закон о контроле над оборотом спирта и ликероводочных изделий. Закон устанавливает контроль за оборотом спирта и процедурой документального оформления операции по ввозу/вывозу спирта и ликероводочных изделий с территории акцизных складов. Закон также расширяет функциональные полномочия представителей органов Государственной фискальной службы на акцизных складах.