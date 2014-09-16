Кабмин вновь предлагает уравнять акциз на сигареты с фильтром и без

Кабинет министров Украины вновь предлагает Верховной Раде в течение двух лет уравнять ставки акцизного налога на сигареты с фильтром и без.

Соответствующее предложение содержится в законопроекте №5079 «О внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые другие законы Украины (относительно налоговой реформы)», зарегистрированном 15 сентября.

Согласно документу, акциз на сигареты без фильтра предлагается повысить до 227,33 грн/тыс. шт со 101,7 грн/тыс. шт. Правительство также инициирует уравнивание минимального акцизного обязательство по уплате акциза на сигареты с фильтром и без, которое составляет 304,11 грн/тыс. шт.

Кроме того, Кабмин предлагает ввести акцизный налог с реализации алкогольных напитков, табачных изделий и топлива через розничные сети. Размер такого акциза будут определять местные органы власти, однако он не должен превышать 5% от объема реализации.

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Как сообщал УНИАН, в июле правительство уже предлагало повысить акциз на сигареты без фильтра до уровня акциза на сигареты с фильтром, однако Верховная Рада не проголосовала за этот предложение. Тем не менее, акциз на сигареты с фильтром и без все-таки был повышен на 5%.