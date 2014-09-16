На въезде в Крым – очередь грузовиков с продуктами длиной 14 километров

Заторы, длина которых достигает 14 километров, образовались на въезде в Крым с материковой части Украины. Из-за простоя фур в аннексированном Россией полуострове возникает дефицит некоторых продуктов.

Об этом сообщила «министр» экономического развития республики Светлана Верба 16 сентября на аппаратном совещании в Совете министров Крыма, передает корреспондент Крым.Реалии.

«Наблюдается дефицит по отдельным группам товаров, связанный с простоем транспорта на сухопутной границе на севере республике. На сегодня очереди на Чонгаре составляют 12 километров, в Армянске – 14 километров. Простаивают машины по три дня», – сказала Светлана Верба.

Самопровозглашенный премьер-министр Крыма Сергей Аксенов заявил, что «граница сегодня вся дырявая» и раскритиковал работу силовых и контролирующих структур, которые там работают. Аксенов потребовал организовать такой режим пропуска транспорта, чтобы сельхозпродукция проходила без очереди.

Также «глава» Совмина сообщил о поборах на границе за пропуск грузовиков: «От трех до пяти тысяч долларов, чтобы пропустить любую фуру в любом направлении с любого нашего поста». Аксенов отметил, что Федеральная служба безопасности и прокуратура уже получили задачу разобраться со взятками на границе.

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Тем временем, на рост цен на продукты из-за очередей на границе жаловалось и правительство Севастополя. Так, начальник главного управления потребительского рынка и лицензирования Севастополя Николай Лишенко сообщил, что цены на топливо и продукты в основном стабилизировались, но в то же время отмечен рост цен на молочную, рыбную и мясную продукцию.

«Это произошло из-за трудностей в поставках через украинскую границу и с задержками на Керченской переправе. Скопились большие очереди, машины стоят по несколько суток и скоропортящиеся товары приходят в негодность», – сказал Лишенко.

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16 марта 2014 года на территории Крыма и города Севастополя прошел незаконный референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали данное голосование и считают, что Крым Россия аннексировала.