ЕК поможет производителям фруктов и овощей не почувствовать путинского эмбарго

Еврокомиссия представила новую программу поддержки производителей скоропортящихся фруктов и овощей в свете российского эмбарго на их импорт из ЕС, сообщил пресс-секретарь ЕК Роджер Уайт, слова которого приводит РИА "Новости".

"Новая программа следует за предыдущей (объемом 125 млн евро), которая была приостановлена Еврокомиссией на прошлой неделе ввиду уровня предварительных запросов, которые превысили предусмотренный бюджет программы", — сказал он.

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Как и предыдущая схема поддержки, новый пакет экстренных мер будет включать финансирование из бюджета Евросоюза для изъятия с рынка соответствующих товаров (как для последующего бесплатного распространения, так и для использования в непищевых целях).

"Уровень поддержки будет тем же, как и прежде", — отметил Уайт. Таким образом, объем новой программы составит также 125 миллионов евро. Однако новая программа будет устанавливать для каждой из стран ЕС допустимые объемы определенных товарных групп, которые могут быть, в частности, изъяты с рынка с использованием финансовой поддержки Евросоюза.

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После дискуссии по данному предложению Еврокомиссия представит соответствующий законопроект. "Эта процедура займет несколько дней, публикация (закона в официальном журнале ЕС — ред.) ожидается в начале следующей недели", — отметил Уайт. Меры вступят в силу сразу же.