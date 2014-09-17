Оккупанты Крыма признали дефицит продовольствия на полуострове

В Крыму наблюдается дефицит по отдельным группам товаров. Об этом заявила нелегитимный министр экономического развития оккупированного Россией Крыма Светлана Верба, передают "Новости Крыма".

«Наблюдается некий дефицит по отдельным группам товаров, связанный с простоем транспорта на сухопутных границах на севере полуострова. Сегодня очереди на Чонгаре составляют 12 километров, на Армянске – 14 километров, простаивают машины по 3 дня», - сообщила она.

Читайте такжеНа въезде в Крым – очередь грузовиков с продуктами длиной 14 километровПо ее словам, работа «зеленого коридора» для скоропортящихся продуктов приостановилась. «Также поступали замечания от торговых сетей по задержкам (доставки продукции - ред.) на переправе из Новороссийска», — отметила Верба.

Читайте такжеВ оккупированном Крыму участились случаи махинаций с недвижимостью – юрист Значительного роста цен, а также полного отсутствия каких-либо товаров нелегитимное Министерство экономики не увидело.

Чиновница проинформировала, что по данным Крымстата, «индекс потребительских цен (индекс инфляции) с начала года составил 123,4%, за август - 1,9%. По группе «Продукты питания»: с начала года - 128,9%, в августе - 1,9%».

Читайте такжеРоссия постарается закрыть Крым от запрещенных Путиным продуктовПо некоторым группам зафиксировано небольшое (около 4%) снижение цен: рыбные консервы, говядина, яблоки, виноград, овощная группа, рыба копченая, макароны и пр. О значительном росте цен, а также полном отсутствии каких–либо товаров, она не сообщила.

Во всех регионах аннексированного Крыма продолжается работа Комиссий по соблюдению порядка ценообразования на социально-значимую продукцию.