Россия решила заменить европейское молоко африканским

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) может аккредитовать пять предприятий Туниса для поставок молочной продукции в РФ.

Об этом говорится в сообщении службы по итогам встречи главы Россельхознадзора Сергея Данкверта и делегации Туниса, пишет ИТАР-ТАСС.

"В ближайшее время Россельхознадзор рассмотрит возможность открытия для поставок в Россию порядка пяти предприятий Туниса, производящих молочную продукцию, включая разные виды сыров", - заявил в ходе переговоров Данкверт.

Делегация из Туниса выразила готовность в течение месяца представить Россельхознадзору список предприятий, желающих начать экспорт своей продукции в Россию. Россельхознадзор примет решение об аккредитации предприятий из этого списка после того, как проведет их инспекцию.

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Россия ввела 7 августа пакет ответных мер на санкции США, Австралии, Канады, Евросоюза и Норвегии. Ответные санкции представляют собой запрет сроком на один год на импорт в Россию из этих стран фруктов, овощей, молочной и мясной продукции. Под ограничение не попали некоторые виды готовой продукции из мяса (за исключением колбасы) и рыбы.