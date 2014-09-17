В Украине высока вероятность новых вспышек африканской чумы свиней

Вероятность новых вспышек африканской чумы свиней (АЧС) в Украине очень велика ввиду невозможности контролировать отдельные участки украинской границы с Россией, где это заболевание сильно распространено.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил заместитель главы Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Виталий Башинский.

«На сегодняшний день есть беспокойство относительно возможности распространения (АЧС в Украине – УНИАН)… Особенно в состоянии, когда есть обострение ситуации на востоке Украины и есть участки границы, которые не контролируются. Очень сложно сегодня проконтролировать перемещение вируса», - сказал Башинский.

По его словам, также велика вероятность занесения вируса АЧС в страну из Беларуси, где зафиксированы многократные случаи падежа животных от этого заболевания. В этой связи Башинский призвал фермеров и домохозяйства, которые содержат свиней, быть максимально бдительными и соблюдать ключевые правила ухода за скотом.

«Я бы хотел обратиться к людям, которые содержат дома свиней. Если у вас есть ружье и вы ходите в лес стрельнуть зайца, не тащите его домой, не выбрасывайте те отходы, которые у вас остаются, в корм свиньям. Не нужно подвергать опасности свое хозяйство. Потому что не только свиней, а и весь сарай придется спалить», - сказал он.

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Кроме того, замглавы Госветфитослужбы подчеркнул, что ведомство прилагает максимум усилий для того, чтобы не допустить попадания вируса АЧС в Украину и его распространения по территории страны. В частности, на сегодняшний день запрещен импорт свиней, свинины и продуктов из нее из Эстонии, где недавно была зафиксирована вспышка АЧС, а также из двух воеводств Польши.

Как сообщал УНИАН, в конце августа в Черниговской области было зафиксировано два случая заболевания животных АЧС в домохозяйстве. До этого, в январе-феврале текущего года, в Луганской области было зафиксировано несколько случаев падежа животных от АЧС. В Запорожской области вспышка этого заболевания произошла в 2012 году.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) – вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Для людей болезнь не опасна.