Прогноз урожая зерновых в Украине повысили до 60 млн тонн

Межведомственная рабочая группа при Министерстве экономического развития и торговли в сентябрьском балансе оценивает урожай зерновых в Украине в 2014 году на уровне 59,9 млн тонн, что на 2,4% больше августовского прогноза группы.

В частности, прогноз валового сбора пшеницы в этом году повышен на 13% - до 23,7 млн тонн, ячменя – на 12%, до 8,9 млн тонн, ржи – на 9,5%, до 0,5 млн тонн. Вместе с тем, оценка урожая кукурузы в стране в 2014 году ухудшена на 9,2%, до 25,2 млн тонн.

Экспорт зерновых из Украины в 2014/2015 маркетинговом году (МГ, июль 2014 – июнь 2015) Минэкономразвития допускает на уровне 33,6 млн тонн, в том числе 11,7 млн тонн пшеницы, 4,1 млн тонн ячменя, 15,5 млн тонн кукурузы.

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Как сообщал УНИАН, Минагропрод в 2014 году прогнозирует более высокий урожай зерновых, чем в 2013 году, когда страна собрала рекордные за годы независимости 63 млн тонн зерна.

Экспорт зерновых из Украины в 2013/2014 МГ составил 32,4 млн тонн, что на 42% больше, чем в предыдущем сезоне.