Украина может сократить производство и экспорт подсолнечного масла

Министерство экономического развития прогнозирует сокращение объемов производства подсолнечного масла в Украине в 2014/2015 маркетинговом году (МГ, сентябрь 2014 – август 2015) на 14% по сравнению с предыдущим сезоном – до 4 млн тонн.

Согласно балансам Межведомственной рабочей группы при Минэкономразвития, экспорт этого товара из Украины в текущем МГ составит 3,5 млн тонн, что на 16,4% меньше, чем в сезоне 2013/2104 года.

При этом, по оценкам министерства, в прошлом МГ Украина произвела 4,65 млн тонн подсолнечного масла, а поставила на внешние рынки 4,19 млн тонн.

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Как сообщал УНИАН, профильная ассоциация «Укролияпром» прогнозирует производство подсолнечного масла в стране в 2014/2015 МГ на уровне 4,3 млн тонн.

Согласно последнему прогнозу Минсельхоза США, урожай подсолнечника в Украине в этом году составит 10 млн тонн, производство подсолнечного масла – 4,25 млн тонн, экспорт – 3,7 млн тонн.

Украина является крупнейшим экспортером подсолнечного масла в мире.