Россия продолжает блокировать поставки в Крым мяса и молока из Украины

Согласно сообщению ведомства, 19 тонн молочной продукции были возвращены в Украину, так как при осуществлении ветеринарного контроля сотрудники Россельхознадзора обнаружили несоответствие даты изготовления молочной продукции на этикетках с данными, указанными в декларации производителя. Партию молочной продукции объемом 1 тонна инспекторы не пропустили в Крым из-за отсутствия сопроводительных документов на нее.

Кроме того, Россельхознадзор вернул обратно украинскому производителю пять фур с 20 тоннами говядины в каждой «из-за явных нарушений действующего законодательства». В частности, мясо в четырех фурах, по данным ведомства, было без обязательной маркировки на блоках, которая могла бы засвидетельствовать истинное происхождение продукта.

Не пропустил Россельхознадзор в Крым и 110 голов крупного рогатого скота из-за несоответствия сопроводительных документов требованиям ведомства.

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Как сообщал УНИАН, в феврале Россия ввела войска на территорию украинского Крыма и в марте, после проведения на полуострове нелегитимного референдума, аннексировала его. С того времени Россельхознадзор не единожды возвращал в Украину партии продовольствия, следовавшие в Крым. Вместе с тем, украинские эксперты отмечают, что отказ Крыма от украинского продовольствия может привести к дефициту продуктов питания на полуострове, так как он более чем наполовину зависит от их поставок с материковой Украины.