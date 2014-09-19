Россия обвинила украинские виноград и яблоки в молдавском происхождении

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) рассматривает возможность введения временного ограничения на импорт винограда и яблок из Украины. Об этом ИТАР-ТАСС заявил руководитель службы Сергей Данкверт.

Напомним, Роспотребнадзор ранее запретил ввоз в Россию всех кондитерских изделий из Украины.

Читайте такжеЭкспорт сельхозпродукции из Украины в Россию сократился на 31%По его словам, Россельхознадзор регулярно фиксирует нарушения фитосанитарных норм при поставках яблок и винограда из Украины в Россию.

Читайте такжеУкраинский пищепром не скучает за российским рынком Данкверт добавил, что подкарантинная продукция может являться реэкспортом из Молдавии. "Скорее всего, они поставляют продукцию молдавскую. В фитосанитарных сертификатах они этого не пишут", - сказал он.

Читайте такжеРФ боится "ползучей" имплементации ассоциации Украина-ЕС и обещает защитить себя Россельхознадзор проводит анализ рисков, по итогам которого ведомство может принять решение об ограничении импорта из Украины всей растительной продукции или только яблок и винограда, заключил Данкверт.