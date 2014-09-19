Медведев подписал постановление о введении пошлин на украинские товары

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сегодня подписал постановление о введении торговых пошлин на украинские товары, которое вступит в силу, если Украина досрочно начнет реализовать положение о зоне свободной торговли с Европейским союзом. Об этом Медведев заявил сегодня на международном инвестиционном форуме в Сочи, передает РБК.

"Хочу вас проинформировать, сегодня я подписал постановление о введении ввозных торговых пошлин на украинские товары. То есть, вводятся обычные торговые ограничения", - заявил Медведев.

Он отметил, что речь идет об импортных пошлинах на продукцию легкой и продовольственной промышленности из Украины.

По словам Медведева, эти пошлины начнут действовать в случае, если Украина начнет досрочно применять положения о зоне свободной торговли с Европейским Союзом.

Читайте такжеРоссия выдвинула три "принципиальных" требования к ассоциации Украины и ЕС"То, что Киев заключил соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, - это неотъемлемое право Украины как государства, я не могу это комментировать. Но я хочу напомнить, что мы договорились с европейской стороной и украинской, что снятие торговых ограничений (на украинском рынке доля товаров из ЕС) начнут действовать с 2016 года. ... Мы не можем допустить, что те положения, которые являются угрозой для России, стали действовать досрочно", - заявил Медведев.

Читайте такжеЕвросоюз может отменить отсрочку ЗСТ с Украиной, если Россия нарушит договоренностиНапомним, 16 сентября 2014 г., Верховная Рада Украины синхронно с Европейским парламентом ратифицировала соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.

Вместе с тем, по результатам трехсторонней министерской встречи в формате Украина-ЕС-РФ 12 сентября 2014 г. были достигнуты договоренности, согласно которым вступление в силу экономической части СА с ЕС, а именно зоны свободной торговли между ЕС и Украиной отложено на конец 2015 г.