«ЗАСТУП» сбалансирует интересы мелкого и крупного бизнеса, - эксперт

Заручившись поддержкой численного сельского населения страны, партия «ЗАСТУП» не планирует притеснять бизнес интересы крупных аграрных холдингов. По словам аграрного аналитика Андрея Китаева, программа партии предусматривает ряд отраслевых реформ, которые должны стабилизировать украинский агропромышленный сектор в целом.

«Поддерживая мелкий и средний бизнес, «ЗАСТУП» не планирует ущемлять интересы больших компаний, что вполне должно гармонизировать ситуацию в АПК», - говорит Китаев.

Аналитик считает, что внедрение программы партии даст толчок к развитию сельских территорий и не отразится негативно на работе крупных предприятий.

«Наоборот, украинская экономика будет развиваться комплексно, с государственной поддержкой сельские хозяйства начнут давать прирост производства, соответственно пополняя бюджет страны», - отмечает Андрей, - Крупные агрохолдинги самодостаточны, у них есть своя инфраструктура. Если «ЗАСТУПом» будут вносится изменения в законодательстве, они вряд ли негативно отразятся на ведении их бизнеса».

Также льготная программа «ЗАСТУПа» для мелких предприятий выведет на рентабельный уровень украинское село. Как говорит аналитик, реформы партии сделают фермерские хозяйства конкурентоспособными на рынке.