ЕС проверит качество украинской молочной продукции на следующей неделе

Миссия Евросоюза на следующей неделе проведет проверку отечественных производителей молочной продукции на предмет соответствия европейским стандартам и получения разрешения на поставки продукции в ЕС.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил вице-президент Американской торговой палаты в Украине Тарас Качка.

«На следующей неделе в Украину приезжает миссия из Европейского Союза, которая должна оценить ряд производителей молочной продукции и подтвердить их право на экспорт в ЕС», - сказал Качка.

По его словам, предварительные внутренние оценки свидетельствуют о выполнении украинскими производителями требований ЕС.

Главным условием для выхода украинской продукции животноводства на рынок ЕС стало принятие Верховной Радой закона о безопасности пищевой продукции, который был подписан президентом Украины в понедельник, 15 сентября.

«Этот закон предусматривает имплементацию базовых элементов в течение года», - отметил Качка.

Он также сообщил, что в течение этого года должен быть принят ряд подзаконных актов, а также существенно реформирован регулирующий орган, который сейчас создается на основе Госветфитослужбы.

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Качка напомнил, что на сегодняшний день единственная категория товаров, которую Украина не поставляет в ЕС, - это продукция животноводства. В частности, речь идет о молоке, мясе, за исключением мяса птицы, которое уже успешно поставляется в ЕС.

Как сообщал УНИАН, на данный момент право экспортировать свою продукцию в ЕС имеют только 4 украинские птицефабрики, а также ряд производителей казеина, рыбы и меда, что обусловлено несоответствием украинского законодательства в сфере безопасности продуктов питания европейскому, а также отсутствием необходимой сертификации у украинских предприятий.

По оценкам экспертов, из работающих в Украине 266 молокоперерабатывающих заводов около трети соответствуют требованиям Европейского Союза, поэтому в перспективе смогут получить право поставлять свою продукцию на европейский рынок. При этом наибольшие претензии инспекторы ЕС могут иметь не к процессу переработки молока в Украине, а к качеству сырья.