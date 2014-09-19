Украина уже экспортировала более 7 млн тонн зерна

Украинские аграрии к 19 сентября с начала текущего маркетингового года (МГ, июль 2014 – июнь 2015) экспортировали 7,4 млн тонн зерновых, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

По данным министерства, объем экспорта пшеницы к указанной дате составил 4,3 млн тонн, кукурузы – 0,4 млн тонн, ячменя – 2,6 млн тонн, других зерновых – 96 тыс. тонн.

Кроме того, к 19 сентября на корабли погружено почти 0,3 млн тонн зерновых.

Читайте такжеМинсельхоз США повысил прогноз урожая зерновых в УкраинеКак сообщал УНИАН, Минагропрод в 2014 году прогнозирует более высокий урожай зерновых, чем в 2013 году, когда страна собрала рекордные за годы независимости 63 млн тонн зерна.

Экспорт зерновых из Украины в 2013/2014 МГ составил 32,4 млн тонн, что на 42% больше, чем в предыдущем сезоне.